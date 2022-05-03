高鐵端午疏運加開39班次 5日起開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）6月3日至5日為3天端午節連假，台灣高鐵公司今天宣布，6月2日至6日為疏運期，將加開39班次列車，5月5日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿表示，為服務旅客端午假期返鄉及出遊的需求，6月2日至6日端午假期疏運期間，規劃加開39班次列車，包括：南下27班、北上12班，總計5天提供757班次列車的旅運服務。

台灣高鐵指出，各車次列車將自5月5日凌晨零時起開放購票，旅客可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票。

台灣高鐵表示，端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」、「校外教學」及「校外教學套裝」等專案則暫不適用。

目前台灣高鐵各車次列車都提供推車販售及自動販賣機服務，商務車廂也提供熱飲及點心服務。（編輯：陳仁華）1110503