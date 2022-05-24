疫情升管制未加嚴 端午國道交通量估平日1.3倍

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）交通部高速公路局預估，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但管制並未加嚴，3天端午連假車流仍會較平日多，以6月3日端午節當天交通量最大，約平日1.3倍。

根據高公局已公布的端午連假疏運管制，預測3天連假中，以6月3日端午節當天國道雙向全線交通量115百萬車公里最大，約年平均平日88百萬車公里的1.3倍，6月4日及5日的交通量分別是110百萬車公里、113百萬車公里。

雖然最近疫情升溫，高公局暫時無下修端午連假國道交通量預測。

高公局交管組長卓明君今天接受中央社記者訪問表示，疫情雖升溫，管制並未像去年3級警戒時加嚴，研判端午假期國道仍會有返鄉及出遊車流，部分時段及路段易塞車，尤其假期第1天南下路段及收假日北上路段。

高公局發布新聞稿，根據歷年交通事故資料分析結果，連假期間因交通量大，事故件數相對增加，且肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當導致，提醒用路人，行駛國道切勿疲勞駕駛，並保持行車安全間距，切勿任意變換車道，並繫妥安全帶。

高公局統計近3年端午節連假國道每日平均肇事件數，108年97件、109年109件、110年37件。

高公局說，110年因疫情關係，國道交通量減少60%，事故也大幅減少，其餘2年較年平均每日肇事件數約90件高出2成。（編輯：管中維）1110524