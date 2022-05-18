端午連假將至 公路總局估主要幹道等3類路段易塞

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（中央社記者余曉涵台北18日電）端午連續假期將到，公路總局今天指出，預計車潮6月2日起下午就會出現，省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道、銜接高速公路路段及重要觀光風景地區鄰近路段。

今年端午連續假期為6月3日到6月5日，交通部公路總局今天發出新聞稿表示，除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加端午節活動旅次為主。

公路總局預估連續假期車潮將自6月2日下午起出現，觀光旅遊車潮將於6月3日至6月5日全天在各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮預計自6月4日中午起至6月5日出現。

公路總局預測，連假期間易壅塞路段，包含地區的主要幹道，例如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等。

銜接高速公路路段，例如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台86線仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山到五甲等。

重要觀光風景地區鄰近路段，例如台2線福隆到瑞濱及萬里到大武崙路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台3線及台7線大溪到慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

公路總局表示，依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

公路總局指出，東西部國道客運分別於疏運期間總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，各業者將陸續於連假2週前開始販售預售票，將持續依據銷售狀況請業者機動調整班次。

為鼓勵民眾多選擇搭乘國道客運，公路總局在端午連假期間推出多項公共運輸優惠措施，例如民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠。

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此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。

持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上2項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。（編輯：戴光育）1110518