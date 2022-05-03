早安世界》無症狀者快篩陽性才能做PCR 接觸者匡列強度擬調降
無症狀者快篩陽性才能PCR 接觸者匡列強度擬調降
國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心為避免大量民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞，影響重症醫療量能，2日宣布即日起無症狀者需快篩陽性，才可做PCR檢測。指揮中心並上修本土疫情達高峰時單日病例最高推估為20萬例，比日前公布的10萬例多出1倍，有醫師建議疫情熱區應加強限制，但疫情指揮官陳時中重申不傾向嚴格管制。隨著接觸者匡列人數大增，陳時中說，將考慮調降匡列限制強度及天數，上路執行關鍵在第3劑施打率。（看完整報導）
世界盃摘金積分進補 台灣反曲弓男團登世界第一超越韓國
台灣男子反曲弓射箭代表隊在4月24日結束的2022射箭世界盃第一階段拿下金牌後，積分大幅增加，根據最新公布的世界排名，台灣男團排名前進4名，登上世界第1，韓國和德國分居2、3名。台灣反曲弓女團在土耳其安塔利亞舉行的第一階段賽事獲得銅牌，世界排名上升至第9，進步1名。今年世界盃分4個階段進行，第2站將於5月16日在光州登場，總決賽10月在墨西哥舉行。（看完整報導）
美投資環境風險評估報告 台灣躍升全球第3名
BERI發布今年第1次投資環境風險評估報告，台灣的評比總分62分，與韓國並列全球第3名，僅次於瑞士及挪威，台灣較去年提升1個名次；在亞洲地區排名，也與韓國並列第1。（看完整報導）
未滿一歲女嬰染疫插管搶救 國內年紀最小重症病例
國內2日新增1萬7801例COVID-19本土病例，並出現有疫情以來年紀最小的重症病例，這名未滿一歲的女嬰因呼吸窘迫送醫插管搶救，仍在加護病房治療。高醫醫師李敏生指出，兒童染疫發燒症狀常見，不一定代表嚴重，呼吸急促才是重要指標，且染疫後4到6天是重要觀察期，若退燒後未進食、未解尿，都是警訊。（看完整報導）
防疫保單理賠壓力大 金管會：若300萬人確診 產險業還挺得住
由於COVID-19疫情升溫，防疫保單理賠壓力加劇，產險業憂心將陷財務危機。金管會初估，若300萬人確診，考量居家隔離匡列者減少、業者收回特別準備金、大股東掏錢增資下，基本上產險公司應該還能承受得住。金管會並允諾一個月內提交報告說明防疫保單對業者的衝擊，以及多少業者可能陷入資本適足率不足的危機。金管會主委黃天牧說，如要走到增資，股東考量過去公司獲利和未來永續經營，應有信心增資。（看完整報導）
玉山降5月雪 1990年後僅5次 香港清晨16.4度創105年來同月最低溫
玉山2日午後降下5月雪，積雪0.5公分。中央氣象局指出，玉山5月降雪的確不常見，自1990年以來，包含今年僅5次。同日香港清晨氣溫突然驟降，僅攝氏16.4度，當地天文台指出，這是香港自1917年以來5月份的最低溫紀錄。（看完整報導）
美售台M109A6自走砲延宕 擬以海馬斯系統等替代
國防部今天表示，M109A6自走砲軍購案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，並提供包含海馬斯系統在內，其它更精準與遠程的替代方案選項，我方目前正審慎評估中。專家認為，兩者替代性不高，M109A6自走砲延後交貨恐將導致國軍砲兵射擊指揮自動化程度在短期內難以大幅提升，將影響國軍提升本土防衛作戰的能力。（看完整報導）
北京疫情延燒故宮關閉展廳 上海封城衝擊肉類、電動車等供應鏈
北京這波疫情本土感染累計達400例，北京故宮博物院2日宣布，3日起關閉所有室內展廳。在上海，持續超過一個月的封控措施嚴重打擊港口貨運物流，不少冷凍及冷藏肉類滯留港口，難以運到其他城市，影響中國國內外肉類供應鏈。有分析認為，物流問題會增加供應成本，最終導致全中國食品價格上漲。另一方面，清零防疫也波及電動車供應鏈，當地3家電動車4月交車量銳減逾4成，其中理想的交車量減幅達62.3%。（看完整報導）
華爾街日報：中國擬令科技巨頭釋1%股權以便掌控
中國經濟因防疫陷入停滯，官方先前對科技巨頭的強力監管傳出可能鬆綁。儘管如此，華爾街日報報導，中國政府同時考慮要求這些大型科技公司釋出1%的股權給政府，以便當局對企業決策「發揮直接作用」。（看完整報導）
芬蘭傳12日正式決定加入北約 瑞典態度愈趨正面
俄羅斯入侵烏克蘭，讓原來無心加入北約、保持中立的芬蘭、瑞典轉念。芬蘭「晚報」引述匿名政府消息人士的話說，芬蘭將於12日決定申請加入北約。瑞典執政黨對加入北約的態度也從原本堅決反對到越來越正面，瑞典外交部長林德1日表示，瑞典會將芬蘭的決定納入國安報告的分析。（看完整報導）
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