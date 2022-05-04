國中教育會考 居隔考生擬可到隔離試場應試

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部長潘文忠今天表示，國中教育會考（會考）將比照剛舉辦完畢的技專統測，除確診COVID-19考生不能應考，被匡列居家隔離、居家檢疫的考生，擬可到隔離試場應試。

教育部4月說明111年各大型考試的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫措施，5月21日、22日舉行的國中教育會考有規劃補考，原先宣布確診、居檢等狀況的考生都不能應試。

立法院教育及文化委員會今天審議「大學法」相關修正案，中國國民黨籍立委林奕華質詢時提到，近日學生確診人數增加，被匡列居隔的人數也較去年會考時大增，家長和學生都關心是否能順利應考。

對此，潘文忠表示，教育部從之前順利舉辦完畢的技專統一入學測驗，獲得很多經驗。目前疫情人數龐大，為維護每一名考生的權益，教育部已在研議，除確診考生仍要補考外，其餘考生包括居隔、居檢等的考生，都以5月21日、22日當天應考為原則。

潘文忠指出，會考考科比較單純，心測中心也能掌握難易度，因此研議開放居隔考生可以用分流方式，進入隔離試場應試；確診者則提供後續補考，並採外加名額方式辦理。

潘文忠也說，指揮中心4月20日已經開放居家隔離者通勤方式，教育部也提送相關規範，放寬交通方式也能適用於會考，讓居家隔離考生可由家人接送、自行騎單車等方式前往考場。

5月1日剛舉辦完的統測，共有286名考生確診，2441名居隔或居檢考生安排在302間隔離試場應試。（編輯：張芷瑄）1110504