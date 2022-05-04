民團籲跨國同婚法制化 盼伴侶可居留至修法完成

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台灣伴侶權益推動聯盟等多個民團4日在台北舉行記者會表示，跨國同婚法制化已等3年，呼籲政府盡速修正「涉外民事法律適用法」，讓跨國同婚實質可行；在此之前，也應確保跨國同婚伴侶可居留至修法完成。中央社記者楊淑閔攝 111年5月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）台灣伴侶權益推動聯盟等民團今天召開記者會表示，跨國同婚法制化已等3年，籲政府儘速以修正「涉外民事法律適用法」解決，在此之前，並應確保跨國同婚伴侶可居留至修法完成。

台灣伴侶權益推動聯盟等多個民團今天召開「跨國同婚等3年，政府應立法保障跨國同婚並立即確保家庭團聚權」記者會。

與會同志伴侶指出，已跟（非美國籍）伴侶在美國登記結婚，其他很多國家都認可，台灣卻不承認，使得其同志伴侶須用學生簽證換取居留，除了上課、付學費，工作時數受限制，不能依親居留，真正成為伴侶。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔說明，邁入5月，迎來同婚合法3週年，台灣同志平權亞洲第一的稱號仍享譽世界，但是同志結婚權並不完整，因為異性伴侶不分國籍皆可結婚，同性伴侶卻因為伴侶的國籍不同，也就是說其中一人來自同婚未合法國家，就無法在戶政單位登記結婚，僅能透過司法訴訟取回婚姻權利。

她並說，為此，多個民團聯袂提出兩大訴求，第一是「加速跨國婚姻法制化」，同婚專法雖未禁止跨國同婚，但是戶政單位以「涉外民事法律適用法」第46條前段有關「婚姻之成立，依各該當事人本國法。」的規定，要求雙方當事人均須來自同婚合法國家/法域才能登記。

簡至潔進一步指出，司法院已就以上規定研擬修法草案，民團希望能儘速會銜行政院後向立法院提案，併同其他草案版本展開修法，讓跨國同婚實質可行。

訴求二則是，在尚未法制化之前，應保障跨國同性伴侶得以家庭團聚，相關情境有以下4種，包含已合法在台生活者，審酌個案情形訂定救援方案，確保其能停留到跨國同婚完成修法；在國外登記結婚或伴侶，或已在戶政單位進行同性伴侶註記者，應開放依親居留。

以及未能在其他國家結婚或登記伴侶的跨國同性伴侶，至少應開放伴侶來台探親。第4種則是針對有生病、奔喪、戰爭、政變等人道需求的伴侶，應積極提供援助，協助其盡快來台。

簡至潔補充，對照尚未通過同婚的香港，亦已提供外籍同性伴侶受養人簽證（類似依親居留），而上述訴求聲明已有40餘個民團連署，連署持續進行。（編輯：陳政偉）1110504