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寶瓶座流星雨6日達極大期 平均每小時40顆

2022/5/5 17:27
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）繼4月天琴座流星雨達極大期後，台北市立天文館指出，寶瓶座流星雨將在明天接力登場，預估平均每小時會有40顆流星劃過夜空，推薦可以在凌晨2時至曙光前欣賞。

根據台北市立天文科學教育館建置的天象預報，「寶瓶座η（eta）流星雨」將在明天達到極大期，每小時的流星數量估計約為40顆，且由於寶瓶座流星雨輻射點約在凌晨2時東升，月亮已經西落，觀察條件非常良好，建議可以把握6、7日曙光升起前觀賞。

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天文館指出，寶瓶座流星雨和10月的獵戶座流星雨都是來自哈雷彗星的殘餘塵埃，特色是流星速度快而明亮，可達每秒66公里，平均亮度為2等，和北極星差不多，且夜空中還會有土星、火星、木星、金星依序東升，加上燦爛的夏季銀河，令人目不暇給。

天文館表示，民眾觀賞時建議盡量選擇無光害且視野遼闊處，天文館同時將以高畫質攝影機在「臺北天文館」YouTube頻道進行星空直播，讓民眾透過網路即時欣賞到流星雨美景。（編輯：張銘坤）1110505

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