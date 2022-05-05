教育部開放大專防疫授課演練 以1到2週為原則

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（中央社記者陳至中台北5日電）台灣COVID-19本土疫情持續，教育部今天表示，開放大專校院進行「防疫授課演練」，可小規模、分批次改採遠距授課方式，以1到2週為原則。

台灣大學、台灣師範大學近日宣布，有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診、密切接觸者的課程，授課教師可與學生討論採遠距教學到學期末，期末考則可採線上或實體辦理。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，為協助各校因應當前疫情，已2度邀集各校防疫長座談，瞭解各校實務上的難題，並調整授課模式規範，讓各校依循。

許多大專近期確診、居隔人數暴增，且有許多住宿生，返家照護、居隔遇到很大難題。教育部指出，如果宿舍量能難以承載，無法兼顧其他學生住宿生活需求，學校可在通報教育部下，調整全校實體授課方式。

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教育部也開放各校進行1到2週的「防疫授課演練」，建議以小規模方式，將校內各系所課程以分批次、間隔或輪流的方式，改為遠距教學。在這樣的情況下，不須經教育部核准。但如果防疫授課演練超過2週，仍應將規劃通報教育部討論。

對於符合停課標準（出現確診者的班級全班停課），考量現在已接近學期末，為避免學生往返奔波，可以直接實施遠距到學期末。但決策前，必須與學生溝通討論，並確保學習成效。（編輯：陳政偉）1110505