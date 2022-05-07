金門高職28人快篩陽但PCR陰 縣府將全面調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門7日電）金門縣今天新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，針對金門高職昨天傳出有28人快篩陽性，縣府今天證實PCR均呈現陰性，也將就採檢過程、試劑廠牌等進行綜合調查。

6日國立金門高職傳出疫情引發地方上恐慌，縣府表示，提供快篩試劑給全校師生，有28人快篩陽性，但進一步PCR檢驗均為陰性。教育處、衛生局與校方將就涉及採檢過程、時間、試劑廠牌與判讀等，進行綜合調查與判斷。

另外，6歲至11歲國小學童疫苗施打，經學校統計施打意願，有751人進行預約，約18.8%。後續將由教育處統一造冊，預計10日至13日分別在5鄉鎮衛生所施打。

縣府表示，目前以「確保地區整體醫療量能」來思考整體防疫策略，現階段確診病患採分流收治，透過居家照護關懷中心啟動，提供生活關懷、健康照顧與疫情諮詢等服務，已召募包括校護、退休醫護共16名志工，今天完成講習，預計9日起輪值。

依金門縣政府行政處新聞稿，今天新增10名確診者，確診累計149例，目前收治中52例，包括無症狀與輕症51例、中症狀1例。另經衛生局疫調，密切接觸者匡列居家隔離者6人，解除居家隔離108例，目前居家隔離53例。（編輯：孫承武）1110507

瀏覽更多照片

▲可點按圖片瀏覽更多