大專生確診或密切接觸返家居隔 交通費全額補助

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（中央社記者許秩維台北8日電）因應大專宿舍量能不足，教育部近日發文，請確診和密切接觸學生返家進行居家照護或隔離，並全額補助交通費；學校如請健康住宿生配合移宿校外，也將部分補助住宿費。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，大專校院確診人數也漸增，不少大學反映宿舍防疫量能不足。為協助大專整備隔離、檢疫宿舍，並協助確診個案學生和密切接觸學生返家，教育部發布補助原則。

考量學校宿舍屬高密集場所，教育部請大專引導、鼓勵確診和密切接觸者返家進行居家照護或居家隔離，針對有困難而無法返家者，如在外無住所的境外生、離島生、返家路程遠且無同住家人可接送等，請學校整備隔離、檢疫宿舍協助安置，也可洽租校外旅館，以調度校內隔離、檢疫宿舍。

教育部表示，對於確診和密切接觸學生返家的全額交通費將提供補助，同時也會補助學校整備隔離宿舍（每床補助1萬元）、檢疫宿舍（每床補助5000元），以至少達學校宿舍總床位數5%為原則（且需維運到這學期末）。

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補助學校的經費支用範圍可包含學校清消宿舍、聘用衛保人員、協助學生移宿行李打包、貨運郵資、返家車資、提供移宿學生宿舍費減免及賃居校外生移宿回校等開銷。

教育部提到，配合宿舍調度，學校如需請健康學生短期移宿校外旅館，教育部將部分補助，學校原則上不得向學生收取旅館住宿費；教育部也洽詢交通部協助，將於旅宿網建置「教育部學生住宿專案」專區，供學校查詢，若學校無法覓得合適旅館，可敘明原因並造冊向教育部反映，轉請交通部媒合。（編輯：管中維）1110508