10日悶熱高溫30度 14日起各地有雨北台灣降至20度

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局今天表示，明天各地高溫可達攝氏30度，午後山區、大台北地區可能有局部較大雨勢；13日至16日鋒面影響，逐漸轉為全台有雨；預估北台灣14日高溫降至20度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、11日天氣類似，風場轉偏南風，水氣多、感覺悶熱，各地高溫約30度左右；各地偶有零星短暫雨，午後山區、大台北地區可能有局部較大雨勢。

黃恩鴻指出，12日鋒面前緣接近，水氣增多，降雨範圍擴大，中部以北、宜蘭會有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部陣雨；13日至16日受滯留鋒面影響，13日中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生；14日起雨區擴大為全台有雨，西半部、東北部可能有大雨發生。

溫度方面，黃恩鴻說，明天到12日各地高溫約30度，13日起東北風增強，14日更增強為東北季風，13日晚上之後降溫幅度大，預計13日北台灣白天高溫約26度、14日至16日僅20度，等於北台灣2天內降溫10度；另外各地低溫約17度左右。

黃恩鴻提醒，明天、11日中南部、金門、馬祖的夜晚清晨容易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110509