吳德榮：13日首波滯留鋒南下 防劇烈天氣變化

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮指出，今、明2天微弱鋒面影響，局部地區短暫陣雨；預計13日滯留鋒面南下，持續影響至17日，為今年梅雨季首波滯留鋒，各地易有陣雨或雷雨，防劇烈天氣變化。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天微弱鋒面影響。今天雲層結構較鬆散，局部地區有短暫陣雨，白天因雲量增多、高溫微降，低溫不變。

吳德榮指出，明天水氣增多，不穩定度提高，局部地區有陣雨或雷雨，高溫再微降，低溫不變。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10、11日鋒面遠離，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，氣溫回升；12日第3道鋒面逐漸接近，中部以北局部陣雨或雷雨，愈晚機會愈高，天氣仍偏暖。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，13日「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降、明顯轉涼；14日至17日鋒面皆在台灣附近南北徘徊，為今年「梅雨季」第1波「滯留鋒」。

吳德榮表示，由於理論限制，模式模擬「滯留鋒」大尺度型態的改變，具有參考價值，但模擬其中發展的「中、小尺度」對流系統的時空分布，則已超過理論極限，有很大「不確定性」，需持續觀察。（編輯：戴光育）1110508