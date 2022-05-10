13日前偏悶熱 14日起全台有雨低溫探16度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

14日起受滯留鋒影響，全台有雨，加上東北季風，預估中部以北低溫降至攝氏16度。圖為民眾在台北松山文創園區撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天說，13日前偏悶熱，局部地區和山區防大雨；14日起受滯留鋒影響，全台有雨，西半部及東北部可能有豪雨，加上東北季風影響，預估中部以北低溫降至攝氏16度。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天水氣偏多，各地都有局部短暫陣雨，午後山區可能會有大雨發生；另外，明天上半天西半部、恆春半島也要注意較大雨勢。

趙竑表示，12日北部、東半部及午後山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲；12日晚間至13日鋒面接近，降雨以中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨發生，南部、東部則有局部性短暫陣雨或雷雨。

趙竑說，受鋒面影響，目前觀察水氣最多的時間是14、15日，全台有雨，另外注意可能有短延時強降雨，其中西半部、東北部可能有大雨或豪雨發生。

趙竑提到，預計鋒面16日往南移動，雨區轉至中南部、東南部地區，可能有局部大雨發生，其他地區也會有局部陣雨或雷雨，但整體來說雨勢趨緩；17日開始轉為偏東風，雨區轉為東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有局部雷陣雨。

溫度方面，趙竑表示，13日之前偏悶熱；明天高溫稍降，北台灣約26、27度，其他地區約27至30度；12、13日各地氣溫又會再回升2、3度；14至17日東北季風影響，各地感受轉偏濕冷。

趙竑進一步說明，東北季風影響期間，從14日開始降溫，預估最冷的時間會在16日晚間至17日清晨，中部以北、東北部低溫16至18度，高溫僅比低溫稍微回升2、3度左右，主要因為降雨，因此回溫的情況並不明顯。

趙竑提醒，明天至13日偏暖，金門、馬祖容易有霧或低雲；13日當天中南部也易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1110510