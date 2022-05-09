吳德榮：滯留鋒13日報到 全台將有雨低溫探16度

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氣象專家吳德榮指出，13日至16日首波梅雨季滯留鋒影響，各地有陣雨或雷雨，可能有雷擊或瞬間強降雨。圖為民眾在台北松山文創園區撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮指出，今天各地多雲，高溫微降；13日至16日首波梅雨季滯留鋒影響，各地有陣雨或雷雨，可能有雷擊或瞬間強降雨；15及16日北台灣清晨、夜晚，最低氣溫降至攝氏16度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天微弱鋒面影響，各地雲量多，有局部短暫陣雨或雷雨；高溫微降，低溫不變。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、11日鋒面遠離，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，氣溫回升；12日另一鋒面逐漸接近，當天下午起中部以北有局部陣雨或雷雨，天氣仍偏暖。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，13日至16日首波梅雨季滯留鋒影響，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨等）；氣溫逐日下降，15及16日北台灣清晨、夜晚，最低氣溫降至16度左右，明顯轉涼微冷，應注意衣著調適。

吳德榮說，由於理論的限制，模式末期的模擬，對於「大尺度」天氣型態的改變，形成有利於「中、小尺度」對流系統發展的條件，具有參考價值；但對於其時空分布的準確模擬，則已超過理論極限，需持續密切觀察。（編輯：戴光育）1110509

圖為9日上午8時50分雷達回波圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）