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陳吉仲：未拒購立陶宛農產 將簽備忘錄深化合作

2022/5/11 10:34
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）農委會主委陳吉仲今天表示，關於媒體報導台灣拒絕採購立陶宛農產，絕對不是事實，雙邊農產有許多互補，可以互相合作，後續還將簽署深化兩國農業合作的備忘錄。

立法院經濟委員會今天安排行政院農業委員會主任委員陳吉仲及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。陳吉仲會前接受媒體聯訪，做出以上表示。

關於港媒鳳凰網近日報導，立陶宛稱台灣以商品質量不符合要求為由，拒絕購買其穀物製品。

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陳吉仲指出，稱台灣拒絕購買立陶宛農產，這絕對不是事實，況且一個多月前，他（陳吉仲）才跟立陶宛農業部長進行視訊會議。

他進一步說明，台灣、立陶宛雙邊農業可以互相合作，因為台灣每年進口許多介質來自歐洲，立陶宛本來就有生產介質，可供台灣採購使用，又例如台灣每年也進口許多牛肉，立陶宛也生產牛肉，雙邊農產有許多互補，後續還會簽署深化兩國農業合作備忘錄。（編輯：張芷瑄）1110511

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