陽明交大打造國產重木構建築 角逐歐洲綠建築決賽

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（中央社記者許秩維台北11日電）陽明交大團隊開發台灣第1棟國產重木構建築，透過節能共享站、零碳中繼屋、社企合居宅等設計，打造零耗能零碳排的永續建築，將前往歐洲參與10項全能綠建築競賽決賽。

陽明交通大學跨領域設計科學研究中心今天舉行「永續綠建築台灣隊出國參賽行前記者會」，此次參賽作品「1 House for All」集結台灣產官學研的合作成果，開發出台灣第1棟國產重木構建築，將參加今年的歐洲盃太陽能10項全能綠建築競賽決賽。

陽明交通大學跨領域設計科學研究中心主任曾成德表示，此競賽被稱為綠建築界的奧林匹克大賽，陽明交大從全球80個參賽團隊中脫穎而出，被選為最後18強，更是唯一的亞洲代表團隊，競賽結束後，作品還將留在德國展示3至5年，讓全世界都能看到台灣的科技、文化等成果。

陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱提到，由跨領域師生組成的團隊，歷時2年8個月，終於完成此次作品並取得決賽參賽權，團隊以台北為設計標的，並採用國產材打造零耗能零碳排的永續建築，希望作為都市更新契機。

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為解決居住不正義、都更遲緩等問題，曾聖凱說明，團隊提出3大設計解方，例如「節能共享站」以節能設計概念結合智慧物聯網，達到淨零耗能；並採用可拆卸並重新組裝的建築方法，以「零碳中繼屋」達成居住平權的願景；「社企合居宅」則結合碳交易和社企經營模式，希望達成永續經營與永續發展的目標。

陽明交大團隊預計5月15日晚間出發前往德國，6月10日前完成建造和系統測試，6月26日呈現最後成果，在競賽結束後，參賽作品將留在當地的永續建築研究交流基地展示。（編輯：李亨山）1110511