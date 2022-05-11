台灣之星大斷訊 NCC收到106件申訴

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（中央社記者蘇思云台北11日電）台灣之星昨天發生大斷訊，引發民眾抱怨。NCC表示，目前已經收到106件申訴案，受影響的消費者要主動跟業者主張月租費減收，也強調台灣之星不能因為後續的併購案就不維護設備品質。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。台灣之星昨天下午出現斷訊情形，許多民眾哀嚎無法上網，媒體關注事件過程與後續消保權益。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，台灣之星斷訊主要是區域停電，台灣之星自備發電機第一時間啟動，不過搶修期間，區域供電不穩，導致台灣之星配電室配電盤燒毀，發電機無法連線到交換機上，交換機中斷影響到基地台，台電下午3時40分完成搶修，但基地台陸續啟用需要時間，因此有些斷訊可能到傍晚5、6時才恢復。

翁柏宗表示，在行政指導部分，業者在事發後就有立即通報NCC；在消費者權益部分，消費者要主動跟業者主張月租費減收，依據契約規範，訊號服務中斷2到4小時可以主張減收5%月租費，若時間為4到8小時可主張減收8%月租費。

至於影響人數，翁柏宗表示，行動通訊本身具流動性性質，不像市內電話，沒辦法說有多少用戶受影響，主要是基隆市、台北市、新北市基地台沒辦法使用。

媒體關注民眾萬一不清楚自己的斷訊時間長度該怎麼辦，翁柏宗指出，電信業者都有自己的控制中心，基地台跟用戶連線情況都很清楚，業者都會比對，也請業者善盡社會責任。截至今天中午，台灣之星斷訊事件NCC已經收到106件申訴。

翁柏宗強調，台灣之星不能因為即將要併購就不維護基地台，有相關申訴NCC都會依法處理。

至於台灣之星是否會跟台電求償，翁柏宗表示，要看台灣之星跟台電雙方的契約內容，NCC並不會介入。（編輯：潘羿菁）1110511