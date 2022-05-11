NCC拍板 電信消費爭議處理中心最快6月成立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）NCC今天表示，五大電信與台灣固網、新世紀資通共7家業者將共同成立電信消費爭議處理中心，主要處理民眾申訴與調處，預計6到7月正式營運，等於現行電信消費爭議處理機制將再新增一管道。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「電信消費爭議處理中心（電消中心）」組織章程，在下午舉行例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，依電信管理法第20條第1項規定，經認定的電信事業，應共同設立電信消費爭議處理機構，去年第967次委員會議決議，中華電信、亞太電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、台灣固網、新世紀資通共7公司，應共同設立電信消費爭議處理機構，這次通過組織章程是明確法制化。

翁柏宗表示，現行電信消費爭議處理管道有4個，民眾可以跟NCC、電信業者、消保團體、地方政府消費者服務中心申訴，考量電信爭議具有爭議金額小、案量大的特性，這次新成立的電消中心，也是希望增加第5個溝通管道，預計今年6至7月間正式掛牌營運。

媒體詢問電消中心是由業者組成，是否產生對消費者不公平的情況，NCC官員表示，電消中心主要是處理民眾申訴與調處，依規定電消中心要聘雇具備法律、電信、財經、消保專業的人擔任調處委員，NCC也會審視是否有不適格之處，調處無論是否成立都要在1個月內有結果。

電消中心每年也把處理消費爭議的類型、金額、案件處理狀況報到NCC，同時對外公告在網站上。

NCC官員解釋，7家業者占年度申訴數量約9成5到9成8，其餘業者的案件，電消中心可以免費處理申訴，但若要進行調處，因為有聘請調處委員的費用，業者要跟電消中心簽訂契約，如幫忙調處1件支付多少費用。

根據NCC統計，2018年爆發電信業499之亂時，當年行動通訊申訴案破萬件，2020年與2021年，五大電信業行動通訊申訴總量則為5608件與6769件，其中約6成都屬於連線品質不佳的問題。（編輯：潘羿菁）1110511