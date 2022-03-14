電信業併購案新三國時代 陳耀祥：要求提供多元資費

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（中央社記者蘇思云台北14日電）電信業將從五大業者邁向「新三國時代」，NCC主委陳耀祥首次對兩大併購案表態，產業合併後若有正向影響，對此「積極看待」，強調會要求業者提供多元資費，並確保勞工與加盟業者權益。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥列席報告業務概況及當前立法計畫。民進黨立委李昆澤與高嘉瑜、國民黨立委許淑華、無黨籍立委趙正宇則關注電信業併購案後續審查，包括台灣大哥大去年底宣布合併台灣之星，以及遠傳電信2月25日宣布併亞太電信。

陳耀祥表示，台灣大哥大併購台灣之星案件已經在農曆年後送件，遠傳跟亞太電信的併購案尚未送申請。併購案後續將依照資源合理分配、消費者權益、市場競爭、產業發展、國家安全5面向做審查。目前法規上有一些頻譜超量部分要處理，不過，就個人看法來看，產業合併如果有正向影響，對此「積極看待」。

李昆澤詢問併購後台灣大哥大4G頻寬增加台灣之星用戶後，如果不幫台灣之星擴建原有2600MHz還沒完全利用的基地台，可能影響網速。陳耀祥表示，每家業者都有基地台建置義務，併購方也要依照營運計畫書承接基地台的建置義務，必須興建更多基地台 ，以提升涵蓋率。

目前亞太電信跟台灣之星員工人數相加約4000人，被併購方的員工權益以及部分加盟業者的權益如何維護。陳耀祥表示，會請業者提出員工留任等後續相關計畫，在加盟業者這邊如果已經簽約，就要履行合約，如果合約到期，也要提出相關因應措施等。

立法關注「新三國時代」是否意味低資費劃下句點，陳耀祥表示，就算變成三家業者，資費競爭也是重要項目，審查過程中會要求業者提供多元資費，滿足不同消費者需求。例如針對學生族群，應該提出合理資費，滿足新世代電信需求。（編輯：潘羿菁）1110314