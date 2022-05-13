不只購物吃美食 玩香港也能上山下海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）到香港旅遊不只吃美食及購物，還能上山下海，香港旅遊發展局公布4大私房郊野祕境，包含山線的荔枝窩、昂坪；海線的淺水灣、鹽田梓，要讓旅客在香港也能走進大自然。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率越來越高，各地陸續開放邊境，為了布局疫後台灣旅客到香港觀光，香港旅遊發展局發出新聞稿公布4大私房郊野祕境，並分為山線及海線，要滿足不同旅客的需求。

想要在香港享受山林之美的旅客，香港旅遊發展局表示，可以走訪位於香港新界東北地區的荔枝窩或者位於大嶼山的昂坪。

香港旅遊發展局說，擁有300年歷史的荔枝窩客家村，是榮獲亞太區文化遺產保護獎，擁有香港最古老、保存最完好的農村聚居地之一，村落被茂盛的風水林與紅樹林包圍，沿著綠樹成蔭的自然小徑漫步。

週末假期，在被改造成商店和訪客中心的老房子中，能看到許多鄉村小店或臨時小攤販售的客家菜，遊客能品嚐道地原始風味外，荔枝窩也是香港第一個種植成功的咖啡產地。

香港旅遊發展局指出，要暢遊名氣響亮的大嶼山，旅客可從昂坪360纜車之旅出發，沿途可飽覽機場與港珠澳大橋景色，經過古色古香的昂坪市集，還能看到全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛。

體力充足的旅客，香港旅遊發展局建議還可挑戰攀登268級石階，登上平台遠眺四周旖旎風光，再往前步行約10分鐘即可到達昂坪祕境，由38條木柱刻上心經所組成的「心經簡林」，木柱高度由8至10公尺不等，刻上著名國學大師饒宗頤的「心經」墨寶。

想要看海的旅客，香港旅遊發展局推薦可前往淺水灣或鹽田梓，鹽田梓小島擁有近300年歷史，曾以漁業和製鹽業為主，島上隨處可見保留完整的香港三級歷史建築，沿著環繞全島的小徑便可輕鬆遊覽整座島嶼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

香港旅遊發展局說，透過環島徒步旅行，參訪獲得聯合國教科文組織獎項的鹽田和聖若瑟小堂、藝術家和村民為鹽田梓藝術節創作的藝術品，不僅將其打造成一個充滿活力的藝術小島，更透過鹽田修復活化也讓小島成為香港碩果僅存的產鹽地。

香港旅遊發展局表示，大潭水壩旁平靜如鏡的水塘湖面映照著山水倒影，波光粼粼，令人靜謐舒心，是最佳美照打卡點，路線最後會來到淺水灣，在這裡可以透過知名作家張愛玲的視角，欣賞被譽為香港最美沙灘的美景，走訪經典小說「傾城之戀」筆下男女主角第一次邂逅地點淺水灣酒店露台餐廳，在淺水灣酒店對面小徑還設立張愛玲地標，並設置3組椅子記錄張愛玲3次訪港的經歷。（編輯：管中維）1110513