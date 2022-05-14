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基隆市民廣場篩檢站 16日起快篩陽有症狀者可領藥

2022/5/14 19:26
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（中央社記者沈如峰基隆14日電）基隆市政府今天表示，市民廣場PCR快速篩檢站16日起為民眾進行PCR篩檢時，也提供快篩陽性有症狀者藥物治療，由駐站醫師直接給藥。

基隆市長林右昌下午透過新聞稿指出，為避免大量民眾前往醫院急診處篩檢，造成急診壅塞，影響中重症醫療量能，因此宣布市民廣場PCR快速篩檢站自16日（下週一）起擴大服務，直接提供快篩陽性有症狀者藥物治療，由駐站醫師給藥，民眾可攜帶健保卡及部分負擔新台幣80元（免掛號費）到篩檢站，由駐站醫師給藥。

針對中央將開放長者施打第2劑追加劑（俗稱第4劑疫苗），許多民眾建議基隆市府再開設集中施打站。

林右昌對此表示，由於基隆市才在今年1月中，針對長者造冊集中施打，依中央規定需間隔滿5個月才可進行第2劑追加劑施打，因此基隆市的疫苗集中施打站最快要到6月中後才會開設；但若少數已符合規定的65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下的民眾，仍可自行前往衛生局合約醫療院所，施打第2劑追加劑。（編輯：張銘坤）1110514

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