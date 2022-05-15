高雄市區4路樹倒塌 南橫勤和至復興段預警性封閉

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄15日電）中央氣象局今天發布特報，雲林以南山區有局部大雨發生機率。高雄市區午後降下間歇性大雨，無積淹水但有4棵路樹倒塌。台20線勤和至復興段晚間6時起預警性封閉。

中央氣象局今天發布豪雨特報表示，滯留鋒面影響，屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林以南至屏東、台東地區及南投山區有局部大雨發生的機率，應注意雷擊及強陣風。

根據高雄氣象站統計，下午2時30分前高雄市桃源區24小時累積雨量已達138.5毫米，茂林區也有98毫米。鳳山區今天雨量累計到晚間6時也達82.5毫米。

高雄市區中午開始下起間歇性大雨，時間短但降雨量大。水利局告訴中央社記者，截至晚間6時，市區尚無積淹水通報。

下午3時多，水利局和工務局養工處陸續接獲有路樹傾倒情況，包含小港區北林路、大業北路各有1棵路樹倒塌，鳳山區中崙路西段、左營區政德路也各有1棵樹木倒塌，幸無人車受傷，晚間6時前都已經排除狀況。

因應雨勢，南橫公路台20臨105線梅山口至向陽路段預警性封閉；台20線勤和至復興路段，今天上午7時起也僅整點開放10分鐘管制通行。

公路總局第三區養護工程處傍晚再發布新聞稿表示，今天下午監看玉穗溪，仍有土石明顯鬆動下移情形，考量入夜後夜間視線不佳及臨河側通行安全，晚間6時起再預警性封閉台20線勤和至復興路段。（編輯：黃世雅）1110515