國道7號環評第3次初審 決議補正再審

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）國道7號興建案從2010年展開環評，因路線等爭議延宕至今。環保署今天舉行環評專案小組第3次初審會議，經委員共同決議，由高公局8月15日前補充修正後，再送專案小組審查。

國道7號路線進入環評多年來，陸續因生態、水源污染、路線規劃等爭議延宕。行政院環保署下午召開「國道7號高雄路段計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議，採視訊方式舉行。時代力量立委陳椒華，以及高雄市議員韓賜村、吳利成與多個民間團體代表與會。

會議傍晚結束，經委員共同決議，要求高公局8月15日前補充修正後再送專案小組再審查。下次專家小組會議，再由環保署邀集1名交通專業委員出席再審。

高市府交通局官員接受中央社記者訪問表示，國7是未來港區聯外交通要道，有推動必要，市府會持續加強向地方說明，也希望高公局用最高規格補償地主。

陳椒華批評，用視訊方式不符規定，今天會議不能當作決議，只能當作諮詢。韓賜村則是同意國7興建，但反對路線規劃，建議改走台29高屏溪西側路線，經過和發產業園區等工業區，紓解工業區車流量，還可省下龐大土地徵收費用。

反現行國道7號高雄路段計畫自救會會長簡志強認為，國7規劃路線有瑕疵，且設置多達8處交流道，恐造成交通問題，還有旗山斷層等疑慮都應調查考量。

開發單位交通部高速公路局表示，台29高屏溪西側方案恐增加10公里路線，增加貨櫃車運輸成本，且距離對第6、7貨櫃中心而言更遠；興建國7可銜接貨櫃中心，幫助國1分流，減少大車走國1。至於斷層問題，經調查研究認為與國7並無關連。

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對於用地取得問題，高公局表示，會以市價向民眾透過協議價購方式取得，不得已才用徵收；並強調未來會加強植樹，增加植栽數量。另環保署官員表示，今天會議因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情調整為線上舉行，符合程序。

依高公局資料，計畫路線自小港區南星路往南跨越省道台17線後，於林園區駱駝山南緣向西北行，續接省道台17線與其共線後往北經臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山、鳥松，於仁武銜接國道10號止；主線長約23公里。（編輯：孫承武）1110516