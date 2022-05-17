華梵推自主學習實驗教育 無必修全選修課程創先例

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華梵大學校長林從一（圖）宣布推動「自主學習實驗基地」計畫，111學年度起入學新生都可申請自主學習實驗教育方案。（華梵大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月17日

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（中央社記者許秩維台北17日電）華梵大學今天宣布推動「自主學習實驗基地」計畫，111學年度起入學新生都可申請自主學習實驗教育方案，「無必修、全選修」的課程新制創全國大學先例。

華梵大學今天發布新聞稿指出，自主學習是108課綱的重要內涵，華梵於5年前率先啟動「以自主學習落實覺之教育的創新計畫」，培養學生的自主學習能力；考量自主學習的整體教育設計已趨成熟，校方決定自111學年度起，全校各系的修業規定改採「雙軌制」。

在既有的修業規定外，華梵大學另增設「自主學習實驗教育」新制；只要認同自主學習理念、願接受挑戰的學生，都可於單獨招生面試時，同步申請加入自主學習實驗基地，也可於入學後再提出，參與人數無限制。

華梵大學校長林從一表示，華梵大學自主學習實驗教育以學生為中心，強調能力發展、重視全人取向，學生於招生報名時先選定主修學系，若有轉系需求，任一學期均可申請；為堅持學生自主決定學習的精神，更採無必修課程、全部課程皆選修的規劃設計，是全國大學獨創。

林從一提到，華梵大學自主學習實驗教育方案有3大特點堪稱全國創舉，首先是「全開放式全校自主學習」，全校教育以自主學習為導向，專業系所提供的課程及學校的校課程（如通識課），都是學生眾多學習選項之一。

第2特點是「兼顧專業的自主學習」，林從一表示，參與自主學習方案的學生必須取得1個專業，在128畢業學分中，修習專業學系承認的68學分，但不限課程類型。

第3特點是「多元自主學習」，自主學習課程共5類，第1類為「傳統課堂學習」，以不超過68學分為原則；「專題式學習」、「募課」、「國內外線上學習」或「校外學習」等4類課程強調自主規劃，由學生提出需求，在教師輔導下自由組合或設計課程內容。

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林從一也說明，自主學習不是放任學生隨便選課，學校會成立輔導教師團，輔導學生於每學期開學前提出自主學習計畫，經校內外專家學者審議通過後執行，並提供學習資源，引介校外適當師資與業界人士協助輔導，若中途無法適應，可隨時申請退出，轉至一般學制就讀。

華梵大學更組成陣容堅強的顧問團，邀請行政院政務委員唐鳳的國小恩師、台灣展賦協會理事長楊文貴，以及自主學習促進會前理事長唐光華、台北市學學實驗教育機構教育長詹家惠、台灣另類暨實驗教育學會理事長薛曉華等多名專家學者擔任諮詢顧問。（編輯：張芷瑄）1110517