麥當勞薯條缺貨 摩斯漢堡趁機力推優惠搶客

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台灣麥當勞昨天公告因薯條到貨不及，各餐廳庫存售罄後暫停供應，預計20日恢復正常。摩斯漢堡趁機推出薯條優惠，要搶攻喜歡吃薯條饕客商機。

台灣麥當勞去年8月及今年1月都出現過薯餅缺貨，摩斯漢堡去年底到今年1月也曾有過薯條荒，主要原因都是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致國際海運出現缺櫃、塞港問題，讓速食業仰賴進口的薯條原物料未能順利如期到貨。

隨著麥當勞薯條缺貨消息傳出，另一家速食業者摩斯漢堡趁勢推出薯條優惠搶客，摩斯漢堡發出消息稿表示，即日起連續3天，推出買大包薯條送大杯冰紅茶優惠活動。

其他速食業者雖沒有針對薯條進行促銷，但仍有不少優惠活動。漢堡王推出從20日起到25日官網預訂指定套餐，必輸入指定代碼，選擇26日取餐就送原味華堡1顆。

肯德基主打防疫安全，推出「零接觸外送」只要消費滿額即享免運、「預訂快取」加1元多1件、「快取GO點餐車道」祭出優惠4選1等活動。

麥當勞攜手故宮精品玩設計，將清朝皇帝御製食器上的琺瑯彩瓷紋飾化身為包裝盒，並送「朕就喜翻」故宮聯名桌遊搶客。

頂呱呱推出「輕享午茶」及「一斤雞脖子」優惠，午茶4款組合最低下殺67折等。（編輯：戴光育）1110518