麥當勞暫停售薯條預計5/20恢復供應 其他速食業仍吃得到

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣麥當勞今天在官網貼出公告，因薯條到貨不及，各餐廳庫存售罄後暫停供應，預計20日恢復正常。至於其他速食業者都表示，仍正常供應薯條。

台灣麥當勞去年8月及今年1月都出現過薯餅缺貨，摩斯漢堡去年底到今年1月，也曾有過薯條荒，主要原因都是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致國際海運出現缺櫃、塞港問題，讓速食業仰賴進口的薯條原物料未能順利如期到貨。

台灣麥當勞今天表示，這次也是因全球航運不穩，船期延誤，已積極調度，預計20日起，薯條就可陸續恢復正常供應。而麥當勞早餐中受歡迎的薯餅並未缺貨，黃金地瓜條也正常供應。

包括摩斯漢堡、肯德基及漢堡王今天都表示，目前薯條正常販售，民眾都可吃得到。

台灣麥當勞指出，現在全台麥當勞餐廳有402家，薯條是所有配餐中排名第一的選項，用量相當大。

摩斯漢堡目前全台店面有300家，肯德基177家，漢堡王近70家並持續展店中。（編輯：張雅淨）1110517