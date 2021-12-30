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日本麥當勞薯條缺材料 3架波音747急送馬鈴薯

2021/12/30 16:46（12/30 20:26 更新）
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日本麥當勞宣布，31日上午準時恢復開賣大薯與中薯。（圖取自Pixabay圖庫）
日本麥當勞宣布，31日上午準時恢復開賣大薯與中薯。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本麥當勞日前因從北美進口原料日程延遲，24日到30日暫時停售大薯與中薯；今天日本麥當勞宣布，透過空運等運送原料的目標達成，明天上午準時恢復開賣大薯與中薯。

日本麥當勞日前因為加拿大溫哥華港口近郊發生大規模水災，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響物流等，導致薯條原料延遲到貨，全國約2900間分店暫時只賣小薯。

日本放送協會（NHK）報導，日本麥當勞今天宣布，透過空運等運送原料的目標達成，明天上午10時30分準時恢復販售大薯與中薯。

共同社報導，美國物流公司飛捷博（Flexport）執行長皮特森（Ryan Petersen）本月28日在推特發文表示，已和日本簽約，使用3架波音747運送馬鈴薯。

雖然皮特森並未明言空運馬鈴薯合約是否為日本麥當勞運送原料，推特上仍有許多日本網友留言表示感謝。不過，皮特森這篇發文目前已經刪除。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101230

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日本麥當勞薯條原料到貨延遲 暫停售大薯與中薯
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