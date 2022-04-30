解封出貨題材看旺 法人估航運今年續順風順水

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（中央社記者賴言曦台北30日電）僅管上海塞港問題未解，但市場看好今年航運獲利，信心充分反映在29日航運股股價表現上，成交熱度增溫。法人看好解封後的需求，認為客戶下半年出貨搶艙榮景可期，獲利前景「順風順水」。

台股29日反彈172.8點，航運類股明顯走強，長榮、陽明、萬海收盤漲幅分別達5.07%、4.56%及2.82%；散裝航商裕民、新興、慧洋-KY、四維航漲幅介於3.5%至6.4%之間。投顧認為，航運股價翻紅，顯示市場對航運前景有信心，資金轉進提早進場布局。

根據Marine Traffic全球船舶位置數據顯示，至29日上午仍有逾1850艘船舶停靠在上海港附近，持續呈現塞港情況；有航運業者說，塞港意味船舶流動性降低、艙位供給減少，在當前或潛在需求強勁局面下，有助運價推升，挹注船公司獲利。

航運運價的蠢蠢欲動也反映在最新一期的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），上海為全球第一大吞吐港，也因此上海航運交易所公布的SCFI指數，成為外界評估運價走勢的指標。

觀察29日公布的最新一期SCFI數據顯示，運價跌幅正在持續收斂，且遠東至美西航線運價在連續兩週平盤後開始上漲，每FEU（40呎櫃）漲28美元，報7888美元，漲幅0.4%，顯示運價有先蹲後跳跡象。

至於先前傳出船公司將在5月1日調漲附加費（GRI），但業界透露最後沒有調整成功。不過貨攬業者透露，船公司最近通知調漲GRI的動作「很勤」，在直客長約價高、航商看好復工潮利多下，預料6月1日有極大可能會成功調漲；每TEU（20呎櫃）約漲900美元，每FEU（40呎櫃）則漲1000美元。

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法人認為，中國五一長假應會有一波明顯復工潮，帶動出貨需求，且歐美等西方國家的第1季補貨需求已遞延，在庫存消耗下急需回補存貨，以應付接下來的消費旺季，預計從今年第1季遞延的補貨潮將一波接一波，海運、空運都將大爆發。

法人進一步指出，全球航運龍頭馬士基（Maersk）調高財測，但馬士基已無新造船，如要達到財測目標，想必就是看準運價將有漲勢；在需求及運價偏多因素下，預料今年航商將維持「順風順水」的前景。（編輯：張良知）1110430