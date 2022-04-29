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上海運價指數連15跌 美西航線運價走揚

2022/4/29 20:41
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（中央社記者賴言曦台北29日電）上海航運交易所今天公布最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），連15跌但跌幅收斂，本週為4177.3點，跌18.68點，跌幅0.4%。遠東至美西線運價則是終止平盤，開始上漲，漲幅達0.4%。

最新一期SCFI顯示，遠東至美西線繼連續兩週平盤後，今天開始上漲，每FEU（40呎櫃）漲28美元，報7888美元，漲幅0.4%；遠東至美東線則下跌16美元，每FEU報1萬629美元，跌幅0.2%。

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遠東至歐洲線部分，本週每TEU（20呎櫃）下跌32美元，報5984美元，跌幅0.5%；遠東至關西、關東線則維持平盤，每TEU分別報346美元及335美元；遠東至韓國線也是平盤，每TEU報334元；遠東至東南亞線則跌14美元，每TEU報1001元，跌幅1.4%。

隨著4月進入尾聲，貨攬業者提醒，各家船公司可能將在5月1日調整附加費（GRI），如長榮每FEU加收1000美元、冷藏箱每FEU加收2000美元；陽明每FEU則加收1000美元至2000美元。（編輯：楊凱翔）1110429

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