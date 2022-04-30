長榮股價近逼萬海 下週關注台股航海王爭霸戰

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市場關注下週長榮能否超車萬海，拿下貨櫃三雄最高股價的寶座。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北30日電）遠洋線運價漲，帶動長榮等遠洋航商獲利並反應在股價表現上。長榮29日收盤價新台幣145元，直逼萬海的146元，市場關注下週長榮能否超車萬海，拿下貨櫃三雄最高股價的寶座。

長榮29日收盤上漲7元，以145元作收，漲幅5.07%；萬海則小漲4元，收在146元，漲幅2.82%；三大法人合計買超長榮2.7萬張、萬海3122張。

萬海長期以近洋線為主，相較長榮、陽明等遠洋航商的獲利大起大落，萬海自1996年上市以來長期獲利穩定，股價因而長居貨櫃三雄之首的寶座。不過隨著歐美航線運價走揚，主力為北美航線、歐洲航線的長榮不斷擴充運能，市場關注下週長榮、萬海股價將有得拼。

此外，長榮、陽明等大型航商先前傳出要在5月1日調漲附加費（GRI），但本次沒有調漲成功。有貨攬業者就透露，航商看好中國復工後將有一波航運高潮，預估接下來在6月1日的GRI「漲定了」，也顯示對遠洋航線航商來說，今年下半年將無淡季。

觀察長榮及萬海的船隊，長榮旗下約有201艘船舶，總運能151萬TEU（20呎櫃），未來將陸續交付61艘新船，可增添58.3萬TEU運能。

萬海旗下已投運的船舶約有146艘，運力約42.7萬TEU；除今年有12艘新船將交付、可添5萬2630 TEU運能外，2023年、2024年將分別交付20艘及9艘新船，預計可增加超過19萬TEU運能。（編輯：郭無患）1110430