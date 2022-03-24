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麥當勞開賣地瓜薯條 頂呱呱自稱開山始祖限期買一送一

2022/3/24 10:46（3/24 11:24 更新）
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麥當勞宣布開賣地瓜薯條後，頂呱呱在粉專自稱是開山始祖並祭出買一送一的優惠。（圖取自頂呱呱TKK粉絲團網頁facebook.com）
麥當勞宣布開賣地瓜薯條後，頂呱呱在粉專自稱是開山始祖並祭出買一送一的優惠。（圖取自頂呱呱TKK粉絲團網頁facebook.com）
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（中央社記者余曉涵台北24日電）速食業者麥當勞宣布開賣地瓜薯條後，引發民眾討論，頂呱呱隨即在粉專自稱是地瓜薯條的開山始祖並祭出優惠。摩斯漢堡也指出，除了地瓜薯條外，旗下還有夯地瓜可供選擇。

麥當勞昨天宣布「板烤鷄腿堡」、「烤汁豬排堡」4月19日前限期上市，推出雙倍OREO冰炫風外，同時宣布38年來首次開賣金黃地瓜條，採用台農57號地瓜，引發不少民眾討論嚐鮮，預估可增加來客數1成。

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頂呱呱不甘示弱，在粉絲專頁自稱是台灣速食業地瓜薯條的開山始祖，採用台農57號黃心地瓜，從1974年起深耕台灣將近50年，即日起到4月15日祭出只要出示電子優惠券，就可享地瓜薯條買一送一。

摩斯漢堡今天也發出新聞稿說，旗下不僅有當紅的黃金地瓜薯，還有吃過都讚不絕口的黃金夯地瓜。黃金地瓜薯採用台農57號蕃薯製作而成，油炸後呈現金黃色澤，吃起來外層香酥，內層鬆軟；黃金夯地瓜特選優質台農57號黃地瓜，經慢火烘烤後切塊，裹上特調脆皮漿衣，油炸到金黃酥脆，口感綿密鬆軟。（編輯：管中維）1110324

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