更多編輯台推薦新聞：
台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎
文化

台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

0+7新制 自主防疫考生適用大學甄試應變措施

2022/5/18 16:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）指揮中心放寬COVID-19居隔規定，大學招聯會指出，「0+7」或「3+4」的考生，在自主防疫期間，適用大學2階甄試的應變措施，取消面試、筆試和實作，改以書審和學測決定是否錄取。

中央流行疫情指揮中心17日起放寬居家隔離規範，已完整接種3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，免居隔並採7天自主防疫（0+7），但自主防疫期間若須外出，須有2天內快篩陰性證明。

大學招聯會17日在網站公告最新的應變措施，因應指揮中心「0+7」等政策的調整，明確規定「自主防疫」期間的考生，和居家隔離、居家檢疫期間一樣，都適用應變措施。在第2階段甄試取消面試、筆試、實作等須到校參與的項目，改調整學測和書審的占分，如果達到錄取標準，將以外加名額錄取，不影響一般考生權益。

招聯會人員接受中央社採訪表示，由於高中應屆畢業生大都還沒打滿第3劑，如果同住家人確診被匡列為密切接觸者，適用的規定是「3+4」，即3天隔離加4天自主防疫，這7天也都適用應變措施。也就是不管是「0+7」還是「3+4」，考生都適用。

另外，教育部13日召集大專防疫長開會，授權各系舉辦第2階甄試時，如因試務人員、考生染疫多，可全系採應變措施。目前統計全國有41系取消面試，調整學測、書審等其他項目占分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國文化大學目前有3系採全系應變措施，教務長方元沂下午接受中央社電訪表示，教育部規定在原訂甄選日前3天公告，因此文大可能還有2、3個系會在近日宣布。

方元沂表示，目前上述各系和家長溝通，大都能接受基於安全考量取消面試，只要提早公布就沒問題，不要考試當天才說。他並強調，就算參與甄試的系未宣布全系取消面試，考生如果確診、居隔，也可以個人身分申請應變措施。（編輯：陳政偉）1110518

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族