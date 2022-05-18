0+7新制 自主防疫考生適用大學甄試應變措施

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（中央社記者陳至中台北18日電）指揮中心放寬COVID-19居隔規定，大學招聯會指出，「0+7」或「3+4」的考生，在自主防疫期間，適用大學2階甄試的應變措施，取消面試、筆試和實作，改以書審和學測決定是否錄取。

中央流行疫情指揮中心17日起放寬居家隔離規範，已完整接種3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，免居隔並採7天自主防疫（0+7），但自主防疫期間若須外出，須有2天內快篩陰性證明。

大學招聯會17日在網站公告最新的應變措施，因應指揮中心「0+7」等政策的調整，明確規定「自主防疫」期間的考生，和居家隔離、居家檢疫期間一樣，都適用應變措施。在第2階段甄試取消面試、筆試、實作等須到校參與的項目，改調整學測和書審的占分，如果達到錄取標準，將以外加名額錄取，不影響一般考生權益。

招聯會人員接受中央社採訪表示，由於高中應屆畢業生大都還沒打滿第3劑，如果同住家人確診被匡列為密切接觸者，適用的規定是「3+4」，即3天隔離加4天自主防疫，這7天也都適用應變措施。也就是不管是「0+7」還是「3+4」，考生都適用。

另外，教育部13日召集大專防疫長開會，授權各系舉辦第2階甄試時，如因試務人員、考生染疫多，可全系採應變措施。目前統計全國有41系取消面試，調整學測、書審等其他項目占分。

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中國文化大學目前有3系採全系應變措施，教務長方元沂下午接受中央社電訪表示，教育部規定在原訂甄選日前3天公告，因此文大可能還有2、3個系會在近日宣布。

方元沂表示，目前上述各系和家長溝通，大都能接受基於安全考量取消面試，只要提早公布就沒問題，不要考試當天才說。他並強調，就算參與甄試的系未宣布全系取消面試，考生如果確診、居隔，也可以個人身分申請應變措施。（編輯：陳政偉）1110518