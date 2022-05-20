竹苗以北迎風擴散條件佳 僅中部空氣品質亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）環保署預測，今天受南方雲系北移影響，西半部環境風場偏北風，竹苗以北在迎風面，擴散條件佳，中部空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，其他空品區都是良好或普通。

行政院環境保護署指出，根據上午10時氣象資料，受南方雲系北移影響，西半部環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部由於降雨機率增加，有利洗除污染物，中部近山區午後短時間受光化作用影響，臭氧濃度易偏高，馬祖及西半部易有低雲或局部霧影響能見度。

環保署根據上述資料預測，今天竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為普通等級；中部空品區為橘色提醒等級。

接下來2天假日，環保署說，21日環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。僅高屏空品區為橘色提醒，其他良好或普通。

22日受鋒面影響，各地降雨機率增加，有利空氣品質好轉，南部地區風速稍弱，須留意污染物稍易累積。全台都是良好或普通等級。（編輯：管中維）1110520