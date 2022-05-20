家長志工聯盟支持不全國停課 盼體諒雙薪家庭

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（中央社記者陳至中台北20日電）國內COVID-19疫情持續，全國家長教育志工聯盟今天指出，支持不全面停課，由各縣市、各校因地制宜。因為一旦停課，家長必須請假陪伴，對雙薪家庭來說是沉重的負擔。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國教行動聯盟、全國高級中等學校教育產業工會日前都發布新聞稿，呼籲教育部儘速宣布全面停止高中以下學校的實體課程，待疫情趨緩再恢復。

不過，教育部主任秘書廖興國16日在國中教育會考防疫措施記者會上強調，已提供學校彈性作法，因應疫情調整授課方式，各縣市因地制宜是比較務實的方式。若全國統一停課，有些縣市疫情並不像雙北那麼嚴重，可能影響受教權益。

全國家長教育志工聯盟（全志盟）今天發出新聞稿，支持不全國停課的作法，他們認為遠距教學成效比不上實體課程，城鄉差距仍大，且許多家長必須請假陪伴，造成「薪水族」生活困難，「這是部分經濟優勢家庭必須體諒，以及政府必須關注的問題」。

全志盟理事長吳福濱接受中央社電訪表示，他們做過簡單的調查，有5成以上家長不希望全國停課。因為除了經濟優勢家庭，多數國小、幼兒園學童一旦停課，家長須有一人請假在家照顧，勢必影響經濟收入。學童專注力較差，線上學習家長要常常盯著，可能上課廁所回來，孩子就沒在認真上課了，「真的不是學霸想得那麼簡單」。

吳福濱表示，因地制宜是比較好的方式，如果縣市確診數比較少，教師數目足夠，就應繼續實體課程，以學生學習利益為重。

5月21日、22日國中教育會考，有將近20萬人上陣，吳福濱提醒，各節間的休息以及中午吃飯時間，應確保考生保持距離，妥善劃分區域，免得會考後有大量學生確診。（編輯：管中維）1110520