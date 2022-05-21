管中閔贈詩勉台大畢業生 人生大路堅強向前

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（中央社記者許秩維台北21日電）台灣大學校長管中閔今天在畢業典禮上朗誦詩歌，祝福畢業生在人生大路上一直向前，堅強而滿足；台大資工系校友游直翰則勉勵學弟妹，一開始是最後一名沒關係，只要能後來居上。

台大舉行110學年度畢業典禮，今年學士班、碩士班、博士班畢業生共約1萬人，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近700名畢業生代表出席，台大同步開放線上直播。

台灣大學系統（台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學）將於111學年度實施1學期16週制度，3校也將110學年度畢典同時安排在今天，成為全台最早舉辦畢業典禮的大學。

管中閔致詞時表示，疫情與戰爭使此時變成不一樣的年代，值得不一樣的畢業典禮，在這個年代，詩歌是一種撫慰，也是一種治療；他為今年畢業生朗誦作家楊牧「北斗行」的「答舞」詩，以及美國詩人惠特曼（Walt Whitman）的「大路之歌」首段，祝福畢業生未來人生大路上一直向前，堅強而滿足。

台大今年畢業典禮也邀請Appier（沛星互動科技）執行長暨共同創辦人游直翰致詞，游直翰是台大資訊工程系校友，擁有美國史丹佛大學人工智慧實驗室碩士學位和哈佛大學電腦科學博士學位，於2012年以實現AI （人工智慧）普及化為願景，成立「軟體即服務」公司Appier。

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游直翰以自身求學和創業經驗勉勵畢業生，當在一個領域實現階段性目標後，要勇於跳出舒適圈，挑戰下一個大聯盟，開始越級打怪的旅程，勇於嘗試但不要自我設限，這樣才有機會學到更多，獲得更多豐富的人生閱歷。

游直翰指出，未來可能面對不一定是公平競爭的環境，就算一開始在谷底或最後一名也不要洩氣，只要比別人多幾倍努力，長久累積下來，就能比別人成就更多，終有機會遠遠超過那些在前面的人，「一開始是最後一名沒關係，只要能後來居上就好了」。（編輯：管中維）1110521