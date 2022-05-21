本土確診8萬例連2天緩降 陳時中：時間恐拖長

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中央流行疫情指揮中心21日宣布新增8萬4587例COVID-19本土確診病例，也持續提醒民眾落實個人防疫、儘速完整接種疫苗。圖為禮賓人員在台北國際龍舟錦標賽祈福儀式上，調整口罩確保防疫。中央社記者徐肇昌攝 111年5月21日

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）COVID-19本土病例連2天跌回8萬多例，指揮中心指揮官陳時中分析，病例數沒有暴衝式成長代表疫情控制得宜，但坦言若單日8萬至10萬例真是高峰，疫情恐拖得比較久。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天新增8.4萬例本土病例，連2天都略為降低，是否代表疫情高峰已過或高峰還會再延後。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前看來台北、新北、基隆、桃園的疫情都有降低趨勢，中南部則有升高，但檢驗陽性率並未大幅上升，必須持續觀察到下週。

指揮中心指揮官陳時中則分析，這陣子看來疫情沒有暴衝式成長，顯示這波疫情應該控制得宜，若單日8萬至10萬例確診真的是疫情高點，疫情確實可能拖得比較久，但如果單日確診多達12萬至13萬例，一時之間壓力會比較大，但疫情可能會早一點點結束，各有利弊。

陳時中說，今年初桃機疫情發生時，全台疫情分布以雙北、桃園、高雄居多，後來蔓延至基隆，大多集中在南北兩端，但近來南北兩端疫情已逐漸趨緩，中部有微幅成長。

陳時中表示，前陣子時間南北兩頭疫情比較多，年初時桃機起就陸續從桃園延燒到雙北、高雄，後來再蔓延到基隆，近來是南北兩端有比較平穩，中部就比較微幅成長。

有專家認為，目前死亡人數反應的都是先前的個案，恐有遞延效應。陳時中說，由於Omicron潛伏期短、發病速度快，平均死亡天數也比先前病毒株個案來得短，因此死亡遞延天數也會比較少。

國內累計出現3名兒童併發腦炎的COVID-19重症個案，指揮中心擬訂定兒童併發腦炎處置指引。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心昨天已召開專家內部會議，由各大醫學中心、醫學會擬定相關指引，其中包括臨床病徵、教導家屬如何區分症狀、列出鑑別診斷要點、確認是否為神經方面重症等，提出建議與提醒，盼解決兒童神經學重症問題。（編輯：陳政偉）1110521