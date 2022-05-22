桃園長幼PCR三合一綠色通道 23日起擴至12歲以下

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市府今天表示，社區採檢站長幼核酸檢測（PCR）三合一綠色通道23日起將由6歲以下兒童再擴大服務至12歲以下兒童，除華亞科技園區站，服務時間為每日上午9時至中午12時。

桃園市11日起實施「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，在桃園區中路採檢站、中壢區龍岡採檢站優先提供3歲以下幼兒及75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」服務；17日擴大到6歲以下兒童及65歲以上長者。

桃園市政府衞生局上午發布新聞稿表示，桃園市長鄭文燦指示，因應近期校園疫情蔓延，重症兒童個案數增加，23日起再擴大「長幼PCR三合一綠色通道」社區採檢站的年齡層。

衞生局指出，「長幼PCR三合一綠色通道」23日起將由6歲以下兒童再擴大至12歲以下兒童，每日上午9時至中午12時，提供12歲以下兒童及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務。其中，龜山華亞科技園區站僅週一至五提供服務。

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衞生局表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數攀升，桃園市已設桃園中路、中壢龍岡、桃園巨蛋、八德瑞興市民活動中心、中壢中正公園、蘆竹彎頭仔市民活動中心、大園南港活動中心、楊梅採檢站、龍潭戶政事務所及龜山華亞科技園區共設置10處「長幼PCR三合一綠色通道」。

衛生局呼籲民眾外出時務必配戴口罩及勤洗手，若兒童出現發燒超過48小時，或高燒超過攝氏39度合併發冷、冒冷汗；退燒後，持續活動力不佳；退燒後，持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛；超過12小時未進食或未解尿等症狀時，應盡速聯繫119或由同住親友送醫，或撥打防疫專線0800-033-355及市話1922免付費專線諮詢。（編輯：戴光育）1110522