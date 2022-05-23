立委籲設1959動保專線 農委會：經費到位就啟動

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（中央社記者范正祥台北23日電）民進黨立委賴品妤、蘇巧慧、吳思瑤、劉世芳今天共同召開記者會，呼籲成立「1959全國動物保護專線」。農委會回應，只要經費到位，就會立刻啟動全國4碼動保專線的建置。

賴品妤、蘇巧慧、吳思瑤、劉世芳於立法院中興大樓共同召開「統一動保專線、補足人力員額」記者會，呼籲農委會積極成立「1959全國動物保護專線」，並盼補足地方動保機關業務人力，以提升動物保護行政效能，打造友善動物城市。

賴品妤指出，全台寵物飼養趨勢逐年攀升，2021年全台犬貓數估計達295萬隻，且全台動保機關每年都收到許多申訴案件，但現況是負責動保案件稽查的全國動物保護檢查員約僅167人，人力吃緊、各縣市分配不均。

談及政府如何因應處理動保案件，賴品妤建議，一是透過建置智慧化全國動保專線，以有效分流普通諮詢或具急迫性的動保案件，二是補足地方動保業務人力。

劉世芳表示，行政院應儘速回應農委會申請動用第二預備金，用以補足相關動保人力缺口的需求；她贊同賴品妤看法，應成立「1959」全國動物保護專線，否則民眾遇到相關事件，會撥打幾無相關專業的「1999」市民服務電話。

蘇巧慧表示，希望給動物保護檢查員更多的力量，大家一起把動物保護做得更好。吳思瑤也呼籲，國家對於動保的投入，人力、物力一定要更多，得到全面的升級。

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代表農委會出席記者會的動物保護科科長鄭祝菁表示，農委會5月11日已向行政院申請動支第二預備金及統籌分配款，爭取下半年協助地方至少增聘174名人力，包括寵物管理和動保檢查的工作。

鄭祝菁說，中央與地方都有動保服務專線，但民眾難以得知這麼多號碼，農委會會配合立委建議，向行政院爭取相關經費，只要經費到位，就會立刻啟動全國4碼動保專線的建置，將所有動保服務相關電話統一為全國4碼專線。（編輯：林克倫）1110523