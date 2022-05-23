本土病例連4天下降 陳時中：疫情控制得宜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北23日電）COVID-19本土病例連4天下降，一路從19日的逾9萬例降至今天的6.6萬例，指揮中心指揮官陳時中分析，連日疫情下降，可能與適逢假日有關，但國內疫情確實控制得宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續下降，外界關注這一波本土疫情高峰是否已過去，陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，現階段疫情走向看起來沒有持續快速往上升，目前疫情控制得宜。

今天國內新增中重症173例，分別為中症130例、重症43例，陳時中特別提到，過去為了用藥申請，曾檢討過中症標準，但由於國內確診者中症轉重症沒有明確申報標準，重症個案數字恐怕偏低，擬與專家討論，如何適當區分中症與重症。

針對國內中重症個案就診幾天後死亡，陳時中表示，據統計，個案死亡天數中位數為3天，平均數4.2天，3天以內死亡個案占47%，3至7天占33%。台灣今年疫情起初致死率約為萬分之3至萬分之4，現在是萬分之6，希望這波疫情死亡率不要超過千分之1。

媒體詢問，台北市發言人指稱指揮中心當初評估疫情爆發，卻沒有通知雙北地區重要防疫資訊。陳時中表示，台北市長柯文哲預估準確很多，發言人可能不是很瞭解，預測各有模式，中央透過疫情監測中心進行預估，與區管、地方衛生局合作，資料都是公開的，地方需要資料可行文。（編輯：張雅淨）1110523