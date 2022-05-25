總統致電新北醫師公會引質疑 綠議員：應還公道

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（中央社記者王鴻國新北25日電）總統蔡英文致電新北醫師公會被新北市府質疑割稻尾，民進黨籍新北市議員今天要求還總統一個公道；市長侯友宜表示，他是被動回應。

民進黨籍新北市議員張志豪及何博文今天進行市政總質詢，張志豪表示，總統去年打電話關心疫情，侯友宜卻在電話中要求總統約束下面的人。

他表示，總統今年打電話給新北市醫師公會拜託協調幫忙居家照護等工作，卻被認為「割稻尾」，因此，應要還總統一個公道。

他質疑說，總統打電話給市長有用？還是打給醫師公會有用？何博文也問侯友宜有無主動打給總統？

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侯友宜表示，防疫指揮官不是總統，在指揮系統一條鞭下，他請示防疫上仍是要打電話給衛福部長陳時中，總統府先說是去年6月打電話，他才被動回應。他建議的，一項項都被採用，居家照護是他第一個提出並做成功，不僅獲陳時中肯定，一週後也在各地全面啟動。

何博文要求侯友宜向代表全國醫護代表的陳時中防疫指揮官陳時中說聲「感謝你，辛苦了」，侯友宜沒回應僅表示，如果去年願聽他的話，將疫情阻絕境外，就不會需這麼多人收尾及造成民眾的痛苦，但任何人只要防疫上盡心盡力，為這塊土地奉獻的人，他都心存感激。（編輯：張銘坤）1110525