捷運萬大線二期工程流標 新北盼下次能順利標出

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（中央社記者王鴻國、陳怡璇新北25日電）捷運萬大線二期工程樹林段今天開標卻再度流標，台北市捷運工程局表示，後續將依程序辦理第2次公告；新北市政府捷運工程局表示，希望下次能順利標出，今年底開工。

新北市議會今天進行施政總質詢，民進黨籍議員廖宜琨質詢關切捷運萬大線二期工程樹林段的招標情形，新北捷運局長李政安表示，樹林段預算從新台幣127億4558萬元增加到180億元，增加了41.23%。

他表示，因為預算調整，視為第一次招標，必須有3家廠商投標才能開標，因為只有1家投標，所以流標。但相較之前，至少有1家來投標，這是比較進步的。

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他表示，會和北捷局再檢討一下標案，第2次招標不受3家限制，希望有機會順利標出。至於捷運樹林段施工時的替代道路，預定7月開標，若順利決標，可在1個月內開工，工期9個月。

台北市捷運局表示，萬大線二期工程已有廠商投標，表示標案內容已有廠商認同，後續將進行第2次公告，只要有1家廠商投標，即可望順利標出。至於預算金額增加52.55億元，依目前市場現況，調整幅度仍在合理範圍內。（編輯：張銘坤）1110525