家暴少女安置機構關房內？衛福部：可能沒溝通好

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）媒體報導新北市有少女遭母家暴被安置卻遭機構關在房間一案，經向新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心查證，衛福部表示是基於安全考量不得不的措施，但研判機構可能沒有與個案溝通好。

經衛福部查證，這名少女在5月19日因未在家線上上課，遭母親不當管教，主動求助新北市家防中心，經評估少女返家後可能再受暴，予以緊急安置。基於保護安置兒少的安全，依照安置處所訂有相關管理規範，要求安置兒少避免使用手機與他人聯繫，以免曝光安置處所等。

因為相關規定，少女覺得受到限制於5月24日自行離開機構，5月25日經警方協助尋獲，將其送回機構。衛福部保護服務司長張秀鴛今天告訴中央社記者，安置機構在個案進駐期間，由於擔心個案安置暴露地點，都會要求不可與外界聯繫，也會希望個案盡量待在房間內。

「這是基於安全考量不得不的措施。」張秀鴛說，這名少女已經15歲，心智年齡相對成熟，研判機構可能沒有與個案溝通好，才會造成誤會，強調一定不會完全關在房間，但不能像在家裡一樣自由。通常安置機構都會在案件相關人士狀況穩定，如保護令申請通過等，放寬機構內保護措施。

新北市家防中心後續將與少女、安置機構及相關人進行討論，以釐清少女的需求，並決定適切的中長期處遇方式，能夠兼顧少女的身心需求及人身安全，同時也將積極與案家工作，進行家庭重整服務，改善案母親職管教功能，以利少女能早日返回案家。

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張秀鴛表示，衛生福利部將以這次的案件為借鏡，加強鼓勵安置機構與孩子充分溝通。安置機構基於保護安置兒少安全必要，在提供生活照顧時，需要採取相關保護措施，但仍應維護安置兒少的表意權，充分溝通並討論適切生活輔導措施，保障兒少在安置機構生活各項權益。

另外，考量近期因疫情影響，許多孩子在家線上學習，父母因照顧壓力衍生親子衝突機會增加，當家長感到親職壓力或情緒達到頂點時，可運用「深呼吸-恢復冷靜」、「教孩子-嘗試溝通」、「暫離場-請家人協助」、「解困境-尋求外援」等方式，取代暴力管教。（編輯：陳政偉）1110525