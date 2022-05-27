台北市祭28.5億九大紓困方案 5/1至7/31實施

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）因COVID-19疫情影響，北市今天宣布推出九大紓困方案，總金額達新台幣28.5億，包含延稅可延12個月或分36期、承租市有不動產營業使用減租50%等，5至7月實施。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲因確診線上參與，並宣布北市啟動九大紓困方案，期間為5月1日至7月31日，包含延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困，總支出包含收入減少部分，共約28.5億。

財政局長陳家蓁說明，房屋、地價、娛樂、牌照、印花稅可延期12個月或分36期，試用期間隨著中央特別條例通過後會延長至明年6月。

降稅部分，房屋稅做營業使用若遇停業或面積縮減，稅率降為2%；娛樂稅減半至今年6月，預計再修自治條例延長至明年6月。

此外，承租市有不動產做營業使用，依情況可有減租50%、按停業日數及面積免租、延繳租金6個月等方案；若為自住使用則減租20%等。

補貼部分則包含市區公車每車每月8000元、復康巴士每月1萬元、私立幼兒園退還家長23至27日遠距教學的午餐及點心費，每名學生以1000元為上限，還有居家隔離、檢疫者或其家人，若自費入住防疫旅館的補助等。

勞工紓困則有失業勞工子女就學費用補助、安心就業計畫、安心即時上工計畫等。

柯文哲並表示，北市今天新增9503例，統計至昨天晚間6時，2595床專責病床中還有856個空位，住院207人、出院191人。

柯文哲指出，以北市250萬總人口計算，約已20萬人確診，其他國家峰值都是約總人口10%， 北市現在疫情洪峰已過，看高原期要多久，現在狀況還好，兼顧防疫、經濟與解封。（編輯：張銘坤）1110527