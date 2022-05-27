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紓困條例及特別預算 立院同意延長至112年6月

2022/5/27 11:31
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（中央社記者范正祥台北27日電）立法院會今天通過同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間延長1年至民國112年6月30日。

依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，施行期間將在今年6月30日屆滿。

有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎於國際間仍屬嚴峻，且衡酌國內疫情發展變化快速，很難在6月30日前戛然而止，相關防疫作為及防疫設備、物資應有繼續採行與整備的必要，並得繼續執行特別條例相關措施，行政院4月15日函請立法院同意特別條例及其特別預算施行期間延長1年至明年6月30日。

為有效防疫，保障配合防疫措施者權益，並提供受疫情影響致營運或生計困難產業、民眾相關紓困及振興措施，以維持國內經濟、民生安定，之前根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，編列中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，含4次追加預算，歲出規模共新台幣8393.39億元。

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紓困特別條例及其特別預算，原施行期間自109年1月15日起至今年6月30日止。紓困特別條例、特別預算施行期間，經立法院同意延長1年，持續推動各項防疫、紓困及振興等措施所需，特別預算繼續支用，是依條例第19條第2項規定辦理，「本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。」

立法院會今天將此案列為討論事項第1案，無異議通過同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間延長1年至112年6月30日。（編輯：蘇龍麒）1110527

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