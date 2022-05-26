公股銀行續辦紓困貸款 卡費緩繳申請延至明年6月底

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國庫署26日表示，因應疫情趨嚴，將繼續提供自辦紓困貸款，個人戶信用卡費延後繳款等申辦期限延長至明年6月底。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北26日電）財政部國庫署今天表示，截至23日止，公股銀行針對企業及個人自辦紓困貸款核准逾27萬戶、金額達新台幣3兆560億元，因應疫情趨嚴，將繼續提供自辦紓困貸款，個人戶信用卡費延後繳款等申辦期限延長至明年6月底。

疫情趨嚴之下，公股銀行除配合各部會、央行提供政策性貸款，國庫署今天召開例行記者會指出，公股銀行將繼續提供自辦紓困專案貸款、受理申請緩繳本息，及展延借款期間，以紓緩產業資金調度及營運周轉需求。

個人戶方面，提供本金緩繳、展延借款期限、信用卡費延後繳款、提供信用貸款額度等服務，延長申辦期限至112年6月30日。

國庫署引述金融監督管理委員會網站公告資料，截至5月23日止，公股銀行辦理各部會企業紓困方案和自辦，累計受理申請戶數40萬1223戶、金額為4兆3454億元，核准戶數為39萬9439戶、金額達4兆2949億元；戶數核准比率達99.56%，以金額來看，核准比率為98.84%；核准戶數及金額占全體銀行比率，分別為67%及84%。

進一步檢視公股銀行自辦紓困貸款，企業戶、個人戶累計核准27萬7350戶、金額3兆560億元。

國庫署表示，各公股銀行於官網設置疫情紓困專區，即時提供最新的各項政策貸款及自辦紓困貸款內容，官網及各營業單位設有聯絡諮詢窗口，並設置連結線上融資申請平台，方便民眾線上申辦。（編輯：潘羿菁）1110526