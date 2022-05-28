中山大學畢業生看「蟲洞書簡」 與青澀的自己重逢

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中山大學28日舉辦畢業典禮，畢業生搬出4年前入學時寫的自我期許「蟲洞書簡」，與青澀的自己重逢。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）中山大學今天舉辦畢業典禮，畢業生搬出4年前入學時寫的自我期許「蟲洞書簡」，與青澀的自己重逢。有畢業生分享，早已不記得當時寫了什麼，但回首發現自己都做到了。

中山大學今天發新聞稿指出，今年畢業生共3079人，包括大學部1154人、碩士班1791人及博士班134人。因應疫情，畢典採線上與實體同步舉行，今天上午在校內逸仙館舉辦實體畢典，僅供報名者參加，家長則可參與線上直播。

教育部長潘文忠透過影片致詞表示，疫情造成全球經濟和生活的衝擊與改變，透過扎實的學習，面對挑戰時可藉由活力和新思維突圍困境、發光發熱，期許學子永遠保持對學習的熱情跟渴望，對自己的選擇與目標有信心，「現在做的每個決定、每分投入的努力，在未來人生的旅途中都有無可取代的意義。」

中山大學校長鄭英耀向畢業生致上祝福。他說，今年的畢業生是「深具韌性的一代」，成長在快速變遷的資訊環境，在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情跟烏俄戰爭的不安與動盪之下畢業，擁有與生俱來資訊能力、應變跟挑戰能力，面對殘酷的戰爭死亡跟疫情不安，也具備更高同理跟互助心。

鄭英耀告訴畢業生，「在西子灣培養出來的特質，便是懂得在潮起潮落中自處。」期許畢業生順著環境的風浪與本心，未來在困頓中，也能重新新找到揚帆的契機。

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中山大學指出，今年大學部畢業生4年前入學時，皆親手寫下「蟲洞書簡」，這些對自己的期許封存了4年，乘載著青春回憶。當年不少人的願望都是早日「脫魯」、不要被當，或懷抱留學夢，盼出國交換，如今畢業生再次檢視書簡，撥開時光迷霧，與青澀的自己重逢。

企管系畢業生胡勝崴分享，自己當年寫下「希望能開心過4年、跟同學相處融洽、好好充實自己」，現在再看到真的很感動，雖然早就不記得寫的內容，但回頭檢視，「我都做到了」。（編輯：李亨山）1110528