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花蓮野鳥檢出H5N1禽流感病毒 業者須強化防疫

2022/5/28 21:56
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）防檢局今天表示，家畜衛生試驗所通知，花蓮縣壽豐鄉巔頂沙丘死亡黑腹燕鷗檢出H5N1亞型高病原禽流感病毒，呼籲養禽業者加強防疫；但與過去香港禽傳人病毒株不同，不會傳染人。

防檢局今天發布新聞指出，上述H5N1亞型高病原禽流感病毒，與110年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型禽流感疫情的病毒高度相似。農委會副主委黃金城接受中央社記者電話訪問時說明，不會傳染人，這與過去香港發生傳染人的H5N1病毒株不同。

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防檢局提醒養禽業者，國內從110年11月24日迄今，於野候鳥包含鴨科排遺、死亡黑面琵鷺及黑腹燕鷗，檢出7件H5N1亞型禽流感病毒。

且日本及韓國仍有零星高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原仍具風險，養禽場應自主落實各項生物安全工作，確實依照當地縣市政府公告的「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防禽流感疫情入侵。（編輯：陳政偉）1110528

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