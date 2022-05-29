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蘇貞昌勘查西瓜災情 不必現勘符合標準即可補助

2022/5/29 14:00（5/29 14:16 更新）
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連日豪雨，各地傳出農損災情，行政院長蘇貞昌（左）、立法院副院長蔡其昌（中）29日到台中市視察西瓜農損情況。中央社記者趙麗妍攝 111年5月29日
連日豪雨，各地傳出農損災情，行政院長蘇貞昌（左）、立法院副院長蔡其昌（中）29日到台中市視察西瓜農損情況。中央社記者趙麗妍攝 111年5月29日
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）豪雨導致各地農損，行政院長蘇貞昌今天勘查西瓜災情表示，只要符合標準，不須現場勘查即可補助，指示農委會輔導瓜農加入農業天然災害保險，減少農民損失。

連日豪雨，各地傳出農損災情，蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、立法院副院長蔡其昌、無黨籍立委黃國書前往台中市視察西瓜農損情況。農委會簡報指出，全台通報豪雨造成的農損，截至5月28日已達新台幣1431萬元。

台中市西瓜年種植面積有302公頃，主要產期5、6月，現在已採收5成，通報農損面積約有60公頃，大肚區28公頃、大安區15公頃、清水區15公頃、龍井區7公頃，損害程度均達20%以上，上述西瓜產區5月27日單日降雨量，符合現金救助及低利貸款標準，西瓜救助額度自原本每公頃新台幣6萬元調高至6萬2000元。

現場瓜農反應，雖然提高補助，但每公頃6.2萬元仍然不夠，希望能再提高補助。蘇貞昌巡視瓜田並拿起破損的西瓜查看，他表示，過去農損補助由區公所提報再現場勘查，耗費3、4個月，現在只要符合標準，不須現場勘查即可補助，減少農民損失。

陳吉仲表示，程序簡化，農民才能快速領取補助，以往需要勘災後，農民才能清理農地，若勘災速度緩慢，會影響到下一期作物栽種。農委會已經檢討200項農產品救助額度。

蘇貞昌也指示陳吉仲研究能否再補助工資、肥料等項目，並輔導瓜農加入農業天災保險。（編輯：陳仁華）1110529

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