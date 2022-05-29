台北學校預估6/6開始實體上課 另5都視疫情討論

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（中央社台北29日電）本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部開放各縣市視疫情彈性調整上課。台北市長柯文哲表示估計6月6日可恢復實體上課，另5都則表示將是疫情持續討論，高雄、台南預計端午節前宣布。

台北市長柯文哲今天表示，小學與幼兒園疫苗預計6月3日前接種完畢，國高中生接種第2劑滿5個月也會安排6月3日前打完，估計6月6日開始就可以恢復實體到校上課。

台南市長黃偉哲今天下午告訴中央社記者，台南市將視疫情狀況，預計於6月2日宣布是否恢復實體上課。

高雄市政府日前已宣布延長高中以下各級學校，含公立幼兒園、補習班居家遠距教學到6月5日，校園疫苗預計6月8日接種完畢。新聞局長董建宏告訴中央社記者，將視疫情討論決定6月6日是否恢復實體上課，預計端午節前宣布。

新北市教育局表示，全市340所公私立高國中小中近8成、共270所學校5月30日至6月2日，實施停止到校、居家線上學習。市府6月底前每週召開全巿教育防疫會議，由教育局提供學校高風險、低風險判斷的最新疫情資訊，彈性授權各校因地制宜，經校內防疫專責小組會議通過，即可實施全校居家線上教學。

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桃園市長鄭文燦今天在疫情說明記者會中表示，小學與幼兒園的輝瑞兒童疫苗接種預計6月10日前完成。桃園市政府指出，至於遠距教學先前已延長至6月2日，端午節後是否延長，下週會視疫情狀況來決定。

台中市政府表示，為兼顧學生的健康與受教權，日前已宣布高中、國中、國小暫停實體課程改採遠距教學，公幼暫停實體課程、私幼自行決定，延長至6月2日。因6月3、4、5日是端午連假，對於6月6日是否恢復實體上課，市政府會根據疫情通盤考量，也會提早發布讓學校、家長和同學可以因應，同時後續市府也會視疫情發展滾動檢討。（編輯：黃世雅）1110529