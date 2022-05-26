北市私幼輝瑞兒童疫苗校園接種 5/28起輪流施打

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市今天啟動輝瑞兒童疫苗國小校園接種，針對私立幼兒園接種，副市長蔡炳坤說明，已在12個行政區各找一所學校當作接種點，5月28日到31日輪流施打，歡迎家長利用。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，蔡炳坤表示，158所國小輝瑞兒童疫苗校園接種已全部安排完畢，可以在6月3日前完成，已滿5歲但就讀幼兒園的學童，將在國小校園接種時一起施打。

蔡炳坤指出，至於就讀私立幼兒園的學童，市府已在12個行政區各找一所學校當作接種點，安排各幼兒園28日到31日輪流施打，歡迎有需求的家長前往。

此外，蔡炳坤說，5月31日前，65歲以上長者無論接種第幾劑疫苗，設籍北市者可拿新台幣1000元商品券與2劑快篩試劑，非設籍北市者則可拿500元商品券與2劑快篩試劑；6月1日後施打無論戶籍，皆可拿500元商品券與2劑快篩試劑。

媒體詢問，全民快篩陽經醫師診斷可視同確診今天才上路，是否太慢。台北市長柯文哲回應，誠實地講，連台北市的通訊診療基礎建設其實都還沒完成，今天一定出現很多需要磨合的地方。

柯文哲指出，抱怨也沒有用，特別是今天死亡人數已經破百，創下新高，所以趕快把問題解決比較重要，否則恐怕未來還會再升高。（編輯：張銘坤）1110526